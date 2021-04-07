На Буковині двоє браконьєрів наловили риби на 2 мільйони гривень [ Редактировать ]
На Буковині спіймали двох рибалок з незаконним виловом майже на 2 мільйони гривень. У браконьєрів вилучили 166 тушок веризуба, занесеного до Червоної книги.
Чоловіки рибалили на Дністровському водосховищі, використовуючи заборонені знаряддя. Поліцейські склали протоколи про адмінпорушення.
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