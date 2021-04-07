За звалищами ніхто не стежить і сміття розлітається городами та подвір'ями жителів

Степанківська ОТГ на Черкащині потопає в смітті. На території громади вже щонайменше три величезних стихійних звалища, і безліч дрібних. Непотріб туди звозять жителі довколишніх сіл і самі ж від того потерпають. За звалищами ніхто не стежить, і сміття розлітається городами та подвір'ями жителів. Як уникнути екологічного лиха?

Такими "прикрасами" рясніють уже майже всі дерева на околиці села Хацьки. У тутешній Степанківській ОТГ це стихійне звалище - одне з найбільших на три села.

Масово непотріб жителі довколишніх сіл почали звозити сюди років сім тому, - пригадує пан Микола. Будинок чоловіка лише за двадцять метрів від полігону, тож його подвір'я потерпає найбільше.

Ось, бачите, що воно робиться. Оце те саме, що тут, оце воно все розвіюється. Там в себе ми вже все позбирали.

Зупинити тих, хто викидає сюди сміття, чоловік боїться. Каже, вже не раз йому погрожували фізичною розправою. Утім, визнає: свій непотріб теж сюди скидає. Щоправда, не під хатою, а ближче до лісу.

Микола Оперенко, житель села Хацьки:

От що таке взяти відро, однести? Чи пів мішечка всього там за місяць? А вони привозять прицеп, і не один день возять.

Таких смітників на території громади щонайменше три, а ще є безліч дрібних.

За законом, за благоустрій території відповідають органи місцевого самоврядування. Та голова ОТГ каже: зі стихійними смітниками нічого зробити не може - жителі вже роками звикли звозити туди непотріб. На конструктивну розмову з нами не йде.

Ігор Чикаленко, сільський голова Степанківської ОТГ:

У нас багато "мух", я маю на увазі "мух", які сидять в соціальних мережах, які бігають по сміттєзвалищах і крім негативу нічого не бачать. І вони це вас запросили!

Торік так само запросили й екологічну інспекцію. Через стихійні звалища на сільраду інспектори склали адміністративний протокол, та зобов'язали їх терміново прибрати. Штраф за безлад - 1700 гривень. Окрім цього, інших методів впливу, кажуть екологи, більше не мають.

Тимур Астахов, начальник відділу державного екологічного контролю поводження з відходами Держекоінспекції в Черкаській області:

Кожен раз давати припис, кожен раз штрафувати. Можливо буде розглянуте питання стосовно нарахування збитків за це стихійне сміттєзвалище - це питання розглядається зараз, як це можливо нарахувати.

Перевірка стихійних сміттєзвалищ у Хацьках та Степанках запланована на кінець квітня. Цього разу екологічна інспекція має намір таки нарахувати сільраді ОТГ збитки, завдані довкіллю - а це сума, значно більша за штраф, і може сягнути сотень тисяч гривень.