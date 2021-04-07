Власть должна прекратить делать провокационные заявления и обеспечить переговорный процесс для достижения мира в Украине. Об этом заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Напомним, в эфире одного из телеканалов вице-премьер по реинтеграции временно неподконтрольных территорий Алексей Резников объявил, что Украина больше не приедет в Минск на переговоры. Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в ультимативной форме высказался за перенос заседаний ТКГ после прекращения пандемии и карантина в другую страну.

"Это очередное заявление, которое не принесет ничего хорошего стране. Такими заявлениями официальный Киев настраивает против себя власть Беларуси. Отказ от такой площадки, как Минск, никоим образом не улучшит наши позиции на пути продвижения к миру", – отметил народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня все политики должны объединиться вокруг общей цели – достижения мира на Донбассе, мира в Украине.

"Для этого, во-первых, должно быть немедленно восстановлено перемирие, которое было у нас в прошлом году. И любые заявления, которые препятствуют этому, нужно расценивать как антинародные. Поэтому когда говорят, что мы не поедем туда, делают какие-то заявления по Минскому процессу, это вредит переговорам, обостряет отношения с соседями. Люди хотят мира. И сегодня главная задача власти и всех ответственных политических сил – предотвратить эскалацию конфликта, восстановить устойчивое перемирие и снизить напряженность на линии разграничения", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".