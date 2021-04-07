Європейські ЗМІ проаналізували загострення на Донбасі [ Редактировать ]
Нагромадження російських військ на українському кордоні у фокусі світових ЗМІ.
Як зазначає британська газета Guardian, дедалі більше аналітиків переконані, що це не просто демонстрація сили і не відкидають жодного варіанту подальшого розвитку подій.
Німецька Die Welt конкретизує: те, що має вигляд провокації, може стати повномасштабним вторгненням. На думку журналістів, Москва демонструє невдоволення українською внутрішньою політикою та бажанням приєднатися до НАТО.
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