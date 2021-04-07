Білий Дім підтримав вступ України до НАТО [ Редактировать ]
У США підтримують вступ України до НАТО. З такою заявою під час брифінгу виступила прессекретар Білого дому Джен Псакі. За її словами, офіційний Вашингтон усебічно заохочує євроатлантичні прагнення Києва.
Та остаточне рішення про приєднання України до Організації залишається за Альянсом. Нині Сполучені Штати й Україна продовжують обговорювати ескалацію ситуації на Сході додала речниця.
Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський - у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом - заявив, що вступ України до Альянсу - єдиний шлях закінчення війни на Донбасі.
Джен Псакі, речниця Білого дому:
Це багаторічне прагнення українців. Ми рішуче підтримуємо вступ держави до НАТО, бо це реальна можливість протидіяти дестабілізаційним зусиллям проти країни. Однак рішення ухвалюватиме безпосередньо Альянс.
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