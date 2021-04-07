У США підтримують вступ України до НАТО. З такою заявою під час брифінгу виступила прессекретар Білого дому Джен Псакі. За її словами, офіційний Вашингтон усебічно заохочує євроатлантичні прагнення Києва.

Та остаточне рішення про приєднання України до Організації залишається за Альянсом. Нині Сполучені Штати й Україна продовжують обговорювати ескалацію ситуації на Сході додала речниця.

Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський - у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом - заявив, що вступ України до Альянсу - єдиний шлях закінчення війни на Донбасі.

Джен Псакі, речниця Білого дому: