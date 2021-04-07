Тристороння контактна група кілька годин тому зібралася на екстрене засідання. Як повідомив раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, на порядку денному - питання дотримання режиму припинення вогню з боку противника. Про результати зустрічі поки не повідомляється.

Накопичення Росією військ біля українського кордону і активізація бойовиків поблизу лінії зіткнення - змушує командування ЗСУ тримати військо у постійній боєготовності. В зоні ООС тренуються танкісти, а на межі з окупованим Кримом - екіпажі вертольотів і десантники. Відпрацьовують різні сценарії протидії ворожому нападу. Детальніше - в матеріалі Руслана Смещука.

Під ураганним вітром дістаємося до передових позицій посеред степу. Це Світлодарська дуга, виступ фронту, що вгризається в лінію оборони супротивника. Що п'ятнадцять-двадцять хвилин чутно гуркіт зброї вдалині.

Періодично, на горизонті щось вибухає, але по класифікації військових - це ситуація спокійна. Вони на такі поодинокі простріли бойовиків - навіть не реагують.

Ну бувають простріли, а так нормально.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Буває шось стріляють, прилітає крупнокаліберне. Але такого серйозного поки немає.

Серйозне - це наприклад підготовка супротивника до загострення ситуації чи навіть маневрової війни. Саме цим лякають бойовики останнім часом, на тлі повідомлень про пересування російської військової техніки біля українських кордонів. Проте деяку активність ворога тут усе ж таки фіксують.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Неодноразово по вечорах чуємо рух техніки, пересування. І це важка бронетехніка. Неодноразово чуємо танкові двигуни. І частенько пролітають безпілотники. Якийсь дії є, але чи це підготовка, чи гра м'язами - сказати сложно. Але ми готові.

У таких умовах на Сході - за смугою відведення важкого озброєння - українські танкісти відпрацьовують різноманітні сценарії відбиття ворожих нападів.

Чим краще ти знаєш дії супротивника, тим легше його знищувати

А це вже навчання поблизу іншої окупованої території - Криму. Тут українські десантники та бойові гелікоптери відпрацьовували відбиття висадження морського десанту.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Воїни-десантники були підняті за тривогою та вийшли у визначений район виконання завдань, де захопивши плацдарм, приступили до проведення протидесантної оборони морського узбережжя. Їх дії прикривали підрозділи армійської авіації, які крім вогневих завдань тренували також проведення медичної евакуації поранених з поля бою.

Мета таких навчань - скоротити час реагування на ворожі дії та підвищити ефективність підрозділів української армії.