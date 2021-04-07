У НАСА показали перші знімки марсіанського вертольоту [ Редактировать ]
У НАСА опублікували перші знімки гелікоптера Ingenuity з поверхні Марсу. Літальний пристрій у суботу відокремився від марсохода та успішно пережив свою першу самостійну ніч на холодній поверхні Червоної планети.
Ровер Perseverance сів на Марс 18 лютого. Ця місія має на меті зібрати інформацію та зразки ґрунту для підготовки подальшого висадження людей на цій планеті.
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