Меґан Маркл і принц Гаррі знімуть серіал для Netflix [ Редактировать ]
Інтерв'ю вийшло нівроку, далі буде кіно. Меґан Маркл і принц Гаррі знімуть документальний серіал. Його покаже "Нетфлікс". Проєкт розповідатиме про підготовку спортсменів до спортивних "Ігор Нескорених", які відбудуться в Нідерландах 2022 року.
Нагадаю, проведення цих міжнародних змагань для ветеранів ініціював сам принц Гаррі. Він виступить виконавчим продюсером серіалу "Серце нескорених", а також з'являтиметься в кадрі.
До слова, в ЗМІ досі коментують скандальне інтерв'ю подружжя Опрі Вінфрі. Так популярний британський телеведучий Пірс Морґан нарахував у тій розмові аж 17 неточностей. Каже, після цього втратив до пари довіру.
по теме
Внук королевы Великобритании будет работать в американском стартапе, который обучает быстрому продвижению по карьерной лестнице, занимается консультированием и наставничеством. Размер зарплаты принца Гарри не разглашается
Ушел из жизни британский актер театра и кино Пол Риттер, исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль". Причиной смерти актера стала опухоль головного мозга
Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. С 1995 года Гильдия ежегодно проводит церемонию вручения наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства
У звезды диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками
Изначально старт съемок картины был запланирован на осень 2020-го, однако пандемия внесла свои коррективы