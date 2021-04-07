Вулкан в Ісландії формує лавові поля та розломи [ Редактировать ]
В Ісландії виникли вулканічні розломи. Довжина тріщин, що утворилися унаслідок виверження вулкана Фагра-Дальсф'ялл поблизу Рейк'явіка, сягає двох сотень метрів.
На схилах вогняної гори почали формуватися лавові поля. Місцева влада закрила доступ до небезпечної території та евакуювала туристів. Виверження почалося два тижні тому. До цього вулкан спав майже тисячу років.
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Довжина тріщин, що утворилися унаслідок виверження вулкана поблизу Рейк'явіка, сягає двох сотень метрів
Столбы обильного пепла достигают 3 км над уровнем моря
Гора Фаградалсфьяль знаходиться всього за 35 кілометрів від столиці Рейк'явіка
Также появилась угроза магматической активности
У Гватемалі вулканічна лава поглинула будинок. Там триває виверження вулкану Пакая. Розпечені потоки сягнули кавової плантації і накрили дім