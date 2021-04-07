Вулкан спав майже тисячу років

В Ісландії виникли вулканічні розломи. Довжина тріщин, що утворилися унаслідок виверження вулкана Фагра-Дальсф'ялл поблизу Рейк'явіка, сягає двох сотень метрів.

На схилах вогняної гори почали формуватися лавові поля. Місцева влада закрила доступ до небезпечної території та евакуювала туристів. Виверження почалося два тижні тому. До цього вулкан спав майже тисячу років.