Україна увійшла в європейський коронавірусний топ [ Редактировать ]
Чорний рейтинг. Україна в топі європейських країн за кількістю нових смертей від наслідків коронавірусу. Це дані порталу Worldometers, який збирає статистику захворюваності по всьому світу.
У антирейтингу по Європі наша держава на другому місці. Найбільше летальних випадків - понад 600 - у Польщі. В Україні 481. Далі Росія. У світовому ж рейтингу Україна - на третьому місці, після Польщі та Мексики.
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