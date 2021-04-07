У антирейтингу по Європі наша держава на другому місці

Чорний рейтинг. Україна в топі європейських країн за кількістю нових смертей від наслідків коронавірусу. Це дані порталу Worldometers, який збирає статистику захворюваності по всьому світу.

У антирейтингу по Європі наша держава на другому місці. Найбільше летальних випадків - понад 600 - у Польщі. В Україні 481. Далі Росія. У світовому ж рейтингу Україна - на третьому місці, після Польщі та Мексики.