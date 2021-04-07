Що буде з економікою? Зростання чи нова криза? Директор МВФ буквально щойно оголосила прогноз для окремих країн і для світу загалом, організувавши масштабну пресконференцію. Наш Дмитро Анопченко із Вашингтона розкаже все детально.

Весняний саміт МВФ і Світового банку - хоч він зараз і віртуальний - час, коли традиційно озвучують економічні прогнози. Тож і бізнес, і ринки, і глави урядів чекали, що скаже директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Вступне слово завжди дуже потужний сигнал. Попередження про нову кризу змусить інвесторів притримати гроші, а бізнес "скинути" акції; прогноз щодо зростання, навпаки, здатен "підштовхнути" економіку. Розуміючи це, глава МВФ із перших же слів - просто випромінює впевненість і позитив.

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ:

У мене хороші новини! Є світло в кінці тунелю. Після найбільшої глобальної рецесії з часів Другої світової війни відновлення - близько.

За словами чиновниці, вже цьогоріч світ чекає зростання економіки на 6 відсотків і майже на 4,5 - наступного року. І в МВФ напряму пов'язують це із темпами вакцинації: що вона масштабніша, то й для економіки краще.

Прогнози - яскраві, оскільки мільйони людей отримують вакцину.

Це могла бути друга Велика депресія! Є світло! Хоча криза і продовжує відкидати велику чорну тінь.

Із новин, які безпосередньо позначаться на нас із вами: МВФ гарантує, що світова програма COVAX (із фондів якої Україна збирається отримати більшість доз протикоронавірусної вакцини) цього року буде профінансована повністю. Це дасть можливість підтримати країни, які потребують допомоги або мають перебої із постачанням вакцин. Георгієва переконує: це вже не тільки медичне питання; що швидше світ подолає пандемію, то швидше відновиться.

Швидкий прогрес у подоланні кризи, викликаної хворобою, додасть майже 9 трильйонів доларів до глобального ВВП - до 2025 року. А бюджетні гроші так високо ціняться за нинішніх часів. Але це "вікно можливостей" зачиниться доволі швидко. Вчені дали нам вакцину в рекордні строки - тепер уряди мають діяти із такою самою терміновістю.

У МВФ також наголошують - настав час протекціонізму! І закликають уряди всіх країн світу максимально підтримувати населення. Зокрема, бідні родини. Розширити фінансову допомогу і не припиняти, доки криза не мине. А потім бути готовими згорнути ці транші, але одразу ж замінити їх цільовими дотаціями.

Діятимуть так і самі, але на макрорівні, у відносинах із країнами. Тож (хоча Україну на пресконференції і не згадали) можна зробити висновок, що і з новою програмою кредитування для Києва Фонд не буде надто вибагливим. І попри всі розбіжності, через які припинили співробітництво, буде відкритий, аби надати Україні новий транш.