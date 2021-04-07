Брата судді Павла Вовка відсторонили від роботи у розвідці [ Редактировать ]
Юрія Зонтова відсторонили від роботи у Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування. Я нагадаю, це брат судді окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. І його звинувачують у хабарництві.
За даними НАБУ, він нібито взяв 100 тисяч доларів і мав передати їх братові. А той начебто - винести рішення на користь однієї зі сторін судового процесу.
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