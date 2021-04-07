Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні це свято відзначають християни східного обряду. Його ще називають початком Євангелія. У цей день Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про народження Христа. І саме з її згоди починається спасіння людства.

Митрополит Павло, намісник Києво-печерської Лаври: