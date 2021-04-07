Намісник Києво-Печерської Лаври привітав християн із Благовіщенням [ Редактировать ]
Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні це свято відзначають християни східного обряду. Його ще називають початком Євангелія. У цей день Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про народження Христа. І саме з її згоди починається спасіння людства.
Митрополит Павло, намісник Києво-печерської Лаври:
Великий и радостный праздник. Праздник начала нашего спасения. Господь не спасает человека без человека. Если бы Дева Мария не дала согласия, тогда не смог бы Бог-Слово стать Плотью. Но здесь полное подчинение своей воли воле Божьей. Поздравляю всех вас с великим и радостным праздником. И божье благословение да хранит всех нас!
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