Польща продовжує локдаун іще на десять днів. Про це повідомили у тамтешньому МОЗі. У країні стрімко шириться "британський" штам коронавірусу. Це 90 відсотків усіх нових інфікувань.

Попередньо суворі карантинні обмеження мали тривати до 10 квітня. За новими вимогами, зачинили перукарні, салони краси та дитсадки.

Також не працюють будівельні та меблеві магазини. Спортзали відчинені лише для професійних атлетів.