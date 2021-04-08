Польща продовжила локдаун на десять днів [ Редактировать ]
Польща продовжує локдаун іще на десять днів. Про це повідомили у тамтешньому МОЗі. У країні стрімко шириться "британський" штам коронавірусу. Це 90 відсотків усіх нових інфікувань.
Попередньо суворі карантинні обмеження мали тривати до 10 квітня. За новими вимогами, зачинили перукарні, салони краси та дитсадки.
Також не працюють будівельні та меблеві магазини. Спортзали відчинені лише для професійних атлетів.
по теме
Відсьогодні всі навчальні заклади Києва зачинені, а в транспорт пускатимуть лише за спецперепустками. Їх випустили близько 400 тисяч. Перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури
Підприємці, попри обіцяну компенсацію, ледь не щодня мітингують проти локдауну. Напередодні одразу в кількох містах протестували торгівці
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку протиковідної імунізації першу дозу вакцини отримали 334 тисячі українців
Регіон Німеччини на собі тестує модель поетапного виходу з локдауну. І це попри непросту епідемічну ситуацію - в Саарі щодня фіксують понад дев'яносто нових інфікувань на 100 тисяч жителів
У світі за добу коронавірус підхопили понад 650 тисяч людей. Найбільше нових хворих в Індії - понад 126 тисяч. На другому та третьому місцях Бразилія та США
Між вакцинацією AstraZeneca та виникненням тромбів таки є зв'язок. Офіційну заяву оприлюднило Європейське агентство з лікарських засобів. Водночас таку побічну дію там вважають дуже рідкісною, тому переваги застосування сироватки більші, ніж ризики