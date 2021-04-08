Житель Чехії майже 30 років зберігав у себе на подвір'ї танк і самохідну артилерійську установку. Про це стало відомо під час так званої збройної амністії. Техніка небоєздатна, а танк до всього ще пофарбований в рожевий колір.

Бронетехніку залишать власнику - за умови, що вона буде безпечною. Збройну амністію проводять в Чехії щороку з січня по липень. В цей час кожна людина може без пояснень здати нелегальну зброю або ж легалізувати її.