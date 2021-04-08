Політик зазначила, що готова на переговори без попередніх умов

Світлана Тихановська запропонувала Олександрові Лукашенку провести перемови щодо мирного врегулювання кризи в Білорусі. Заяву оприлюднили на сайті її штабу.

Політик зазначила, що готова на переговори без попередніх умов - із самим Лукашенком або його представниками. На думку опозиціонерки, щоб вивести країну з кризи - потрібно реформувати політичну систему, звільнити політв'язнів та провести нові президентські вибори.

Також задля врегулювання ситуації - вона готова залучити міжнародних посередників. Нагадаю, минулого місяця білоруська прокуратура відкрила провадження щодо Тихановської - "за підготовку теракту".