Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания [ Редактировать ]
На следующей неделе народные депутаты кроме штатных пленарных заседаний, соберутся на два внеочередных заседания 13 и 15 апреля. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
Это обусловлено необходимостью рассмотреть ряд законодательных инициатив, в то время, как на очередных заседаниях рассматриваются поправки к закону о земельной реформе.
На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, как минимум во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам.
На внеочередных заседаниях депутаты планируют рассмотреть:
- Проект закона о конституционной процедуре №4533. По словам Кравчук, его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.
- Президентский законопроект №4651, которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.
- Законопроект №4210 - о совершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечения реализации приоритетов деятельности правительства.
- Планируется также рассмотреть во втором чтении три законопроекта, касающихся "валютных заемщиков": 4475, 4398, 4399.
- Еще один документ в повестке дня - №5014. Предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГНА/ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения.
- Запланировано рассмотрение законопроектов 5187-1, 5308, 3774, 4555, 4535.
Указывается также, что список может дополняться.
Ранее сообщалось, что Рада возобновит заседания на следующей неделе. Уже тогда анонсировались внеочередные заседания кроме "штатных".
Напомним, Рада раздаст деньги ФОПам.
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