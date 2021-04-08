На следующей неделе народные депутаты кроме штатных пленарных заседаний, соберутся на два внеочередных заседания 13 и 15 апреля. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Это обусловлено необходимостью рассмотреть ряд законодательных инициатив, в то время, как на очередных заседаниях рассматриваются поправки к закону о земельной реформе.

На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, как минимум во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам.

На внеочередных заседаниях депутаты планируют рассмотреть:

Проект закона о конституционной процедуре №4533 . По словам Кравчук, его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

. По словам Кравчук, его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами. Президентский законопроект №4651, которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации. Законопроект №4210 - о совершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечения реализации приоритетов деятельности правительства.

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": 4475, 4398, 4399. Еще один документ в повестке дня - №5014. Предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГНА/ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения.

(годовое оценивание/ГНА/ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения. Запланировано рассмотрение законопроектов 5187-1, 5308, 3774, 4555, 4535.

Указывается также, что список может дополняться.

Ранее сообщалось, что Рада возобновит заседания на следующей неделе. Уже тогда анонсировались внеочередные заседания кроме "штатных".

Напомним, Рада раздаст деньги ФОПам.

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