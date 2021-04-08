В пятницу, 9 апреля, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященного конвертационным центрам, ожидается введение санкций против одного из крупнейших украинских конвертеров - совладельца компании GlobalMoney Вячеслава Стрелковского. Об этом говорится в Телеграм-канале "Шептун".

"Кто-то скажет, что в мире нет справедливости, но некоторых она все же догоняет. Крупнейший в Украине конвертационный центр Вячеслава Стрелковского вскоре может оказаться под санкциями СНБО Украины. По данным источников "Зеркала недели", заседание Совбеза, посвященное контрабанде и конвертационным центрам, состоится уже в ближайшую пятницу, 9 апреля", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что санкции СНБО "станут мощным ударом по бизнес-империи Стрелковского". "Ведь его платежная система GlobalMoney испытывает финальные конвульсии после разгромного постановления НБУ о необходимости идентифицировать все электронные кошельки с 15.09.2020", - отмечает "Шептун".

В сообщении Телеграм-каналы подчеркнули, что Вячеслав Стрелковский "реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и "обналу", в частности - с Duty Free (ООО "Дьюти Фри Пи Джей Юкрейн")".

"В последнем уголовном производстве (№62019000000000348) досудебное расследование закончилось буквально пару недель назад - 21 марта 2021 года. Как писали журналисты, в рамках этого дело ГБР опрашивало порядка 50 свидетелей", - резюмируют авторы.

Для справки: правоохранители и журналисты называют Вячеслава Стрелковского, более известного как "Стрелок", королем конвертационных центров, "обнала" и схем с оптимизацией НДС. О его "работе" также писали американские СМИ. Уже долгое время деятельность Стрелковского находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Несмотря на публикации в СМИ, открытые уголовные дела, его основные фирмы ООО "Продмаркет трейд", ООО "С.К.С", ООО "ЛКО Групп" и десятки других до сегодняшнего дня ежемесячно якобы получают из госбюджета возмещение на сотни миллионов гривен по фиктивному НДС, занимая первые места по этому показателю в Киеве.

Фирма ООО "Продмаркет трейд", которую связывают с Вячеславом Стрелковский, проходит и по делу о разворовывании государственных средств на оборонных предприятиях ("Киевский бронетанковый завод" и "Харьковский бронетанковый завод").

Также ранее журналисты писали, что правоохранители якобы расследуют дела с оптимизацией НДС и фиктивным налоговым кредитом, в которых фигурируют крупнейшие розничные сети по реализации нефтепродуктов и продуктовые ритейлеры. В результате противоправных действий и реализации схем с НДС, бюджет Украины недополучил несколько сотен миллионов гривен НДС только за несколько месяцев 2019-2020 гг.

Показательно и дело с магазинами беспошлинной торговли Duty Free, в которых фигурируют фирмы, подконтрольные Вячеславу Стрелковскому. Правоохранители открыли уголовное производство №62019000000000348 по ст.212 ч.3 ККУ (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

По информации СМИ, Стрелковский является резидентом Чехии, имеет там бизнес и недвижимость. Также журналисты пишут о фактах его связи с официальным владельцем платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани”) Владимиром Карповым, с которым у Вячеслава Стрелковского и его супруги совместный бизнес в Чехии и в Украине.

Одним из сооснователей ТОВ "Глобалмани" со взносом 15 млн грн является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Инновационные технологии", принадлежащий одиозному Юрию Иванющенко ("Юра Енакиевский") и его бизнес-партнеру и "правой руке" - "смотрящему" за Одесской областью времен Януковича Ивану Аврамову.