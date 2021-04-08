Засідання Тристоронньої контактної групи закінчилось безрезультатно [ Редактировать ]
Засідання Тристоронньої контактної групи, яке екстрено скликали на вимогу України, закінчилося безрезультатно.
Переговори тривали шість годин. Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на передовій.
Але підписати відповідний документ не вдалося через позицію РФ і підконтрольних їй бойовиків з ОРДЛО.
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