Російське військо виявили поряд з українським кордоном [ Редактировать ]
250 кілометрів до українського кордону. Польовий табір російського війська у Воронезькій області виявили російські розслідувачі з групи "Conflict Intelligence Team".
Ці дані підтверджують супутникові знімки, опубліковані журналістами з групи "Белінгкет" і "Нью-Йорк Таймс". На них видно табір на полігоні "Погонове" із сотнями одиниць техніки. "Conflict Intelligence Team" виявили ще один табір за 170 кілометрів до кордону - пише "ВВС Україна".
За даними журналістів, до українського кордону перекидають мотострілецькі частини, артилерію та десант із Пскова, Кемеровської області, Кавказу, Дагестану. Переміщення зафіксовані на численних фото та відео очевидців.
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