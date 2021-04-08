Світова столиця моди - Париж, розширює віртуальний ринок. За період пандемії, продажі брендового одягу у Франції лише зростають. Які речі мають попит і чому? - далі в сюжеті.

Тоді як офлайн-шопінг поставили на карантинну паузу, онлайн-продажі стрімко зросли. Франція увійшла в третій локдаун. Проте для власників інтернет-магазинів одягу це радше втішна новина. За минулий рік у столиці моди виторг від покупок у мережі становив понад 6 мільйонів євро.

Клара Вів'єн, експертка з вінтажної моди:

Від початку пандемії ми помітили, що продажі або аукціони вживаних товарів працюють краще. Люди не можуть відвідувати розкішні бутики, тому купують на інтернет-аукціонах. До того ж така покупка може стати заспокійливим процесом, певною розвагою.

Особливий попит серед інтернет-покупців на вінтажні речі. Одяг відомих брендів зі старих колекцій наразі затребуваний на ринку.

Експерти пояснюють це кількома причинами. По-перше, споживачі вже втомилися від "швидкої масової моди" і стали більш екосвідомими. По-друге, купівля вінтажних речей це непогана інвестиція.

Клара Вів'єн, експертка з вінтажної моди:

Вартість сумок зростає. Через пандемію ціна не перестає збільшуватися. Завжди добре інвестувати в сумочки, згодом вони не втрачають в ціні. Якщо ви придбали класичну чорну трикотажну сумочку "Chanel" 20 років тому, то навіть сьогодні вона ще буде в моді.

І ще одна не менш важлива причина вінтажного буму - це якість.

Олівер Шатенет, дизайнер, перепродувач брендового одягу:

Сьогодні ми можемо з ніг до голови вбратися у вінтажний одяг. І нас не вважатимуть людьми з іншої епохи. Усе завдяки тому, що індустрії вдалося виготовити красивий та якісний одяг. Придбати речі навіть із секонд-хенду - це гарна нагода отримати якісний одяг за помірною ціною.

Так, Олівер уже багато років перепродає брендовий одяг зі старих колекцій відомих дизайнерів. Чоловік навіть називає себе колекціонером. Нещодавно йому вдалося продати колекцію із 4 тисяч елементів одягу Yves Saint Laurent. І більшість речей попередньо вже одягали.