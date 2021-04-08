Зеленский приехал на Донбасс [ Редактировать ]
В четверг, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, в ходе поездки он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим "тишины".
Кроме того, глава государства намерен пообщаться с украинскими военными, которые несут службу на передовой.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Отметим, 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет открывать огонь на Донбассе только в случае возникновения угрозы ее войскам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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