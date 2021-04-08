В чем польза воды с лимоном: ответ врачей [ Редактировать ]
Врачи советуют начинать день со стакана воды. Еще лучшим решением для вашего организма будет стакан воды с соком половины лимона, утверждает диетолог Лорен Слейтон. По ее словам, такое начало дня намного полезнее кружки кофе, передает newsyou.info.
У стакана воды утром есть много преимуществ, например:
- доставляет питательные вещества и кислород к вашим клеткам;
- выводит бактерии из мочевого пузыря;
- улучшает пищеварение;
- предотвращает запоры;
- нормализует давление;
- стабилизирует сердцебиение;
- защищает органы и ткани;
- регулирует температуру тела;
- поддерживает электролитный (натриевый) баланс.
При этом эксперты обозначили признаки того, что человек выпивает недостаточно жидкости в день. К таким симптомам относятся:
- слабость;
- низкое давление;
- головокружение;
- спутанность мыслей;
Кроме того, достаточной уровень гидратации способен помочь в уходе за кожей, уверяет диетолог. В кожуре этого цитруса содержится высокий уровень антиоксидантов, витамина C и D-лимонена. Все эти вещества борются с преждевременным старением.
Также антиоксиданты хороши для защиты от воспалительных процессов и улучшении иммунной системы. А витамин C способен стимулировать рост лейкоцитов, чтобы уничтожить раковые клетки.
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