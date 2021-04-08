Врачи советуют начинать день со стакана воды. Еще лучшим решением для вашего организма будет стакан воды с соком половины лимона, утверждает диетолог Лорен Слейтон. По ее словам, такое начало дня намного полезнее кружки кофе, передает newsyou.info.

У стакана воды утром есть много преимуществ, например:

доставляет питательные вещества и кислород к вашим клеткам;

выводит бактерии из мочевого пузыря;

улучшает пищеварение;

предотвращает запоры;

нормализует давление;

стабилизирует сердцебиение;

защищает органы и ткани;

регулирует температуру тела;

поддерживает электролитный (натриевый) баланс.

При этом эксперты обозначили признаки того, что человек выпивает недостаточно жидкости в день. К таким симптомам относятся:

слабость;

низкое давление;

головокружение;

спутанность мыслей;

Кроме того, достаточной уровень гидратации способен помочь в уходе за кожей, уверяет диетолог. В кожуре этого цитруса содержится высокий уровень антиоксидантов, витамина C и D-лимонена. Все эти вещества борются с преждевременным старением.

Также антиоксиданты хороши для защиты от воспалительных процессов и улучшении иммунной системы. А витамин C способен стимулировать рост лейкоцитов, чтобы уничтожить раковые клетки.

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