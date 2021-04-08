Хто захистить друковану пресу? Відповідь на це запитання шукали під час Всеукраїнської наради редакторів газет. Вони поскаржились на надто високі тарифи від "Укрпошти". І просили компанію переглянути договір про доставку преси. Адже часом ранкові газети доходять до підписників після обіду. В Укрпошті вже проанонсували зміни в роботі служби доставки.

Ігор Смілянський, голова ПАТ "Укрпошта":

Ми бачимо, що у великих селах, пересувні відділення не так ефективно працюють. Тому нами прийняте рішення у селях, де населення 1200+ залишити стаціонарні відділення, поставити там комп'ютер і зробити так, щоб відділення працювало 5 днів на тиждень.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України: