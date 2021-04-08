Роботи йдуть у наступ. Французькі військові випробували під час навчань роботизовані установки для кулемета і для щита. А також - робота-собаку Спот. Механічного пса відправили в розвідку. Завдяки йому один із солдатів уник обстрілу в тренувальному бою.

Та досить швидко Спот розрядився. І військовим довелося тягти 30-кілограмового побратима на собі. Водночас компанія-розробник робота заявила, що апарат не для війни! І закликала не застосовувати технології на шкоду людям.