Французькі військові випробовували механічного пса [ Редактировать ]
Роботи йдуть у наступ. Французькі військові випробували під час навчань роботизовані установки для кулемета і для щита. А також - робота-собаку Спот. Механічного пса відправили в розвідку. Завдяки йому один із солдатів уник обстрілу в тренувальному бою.
Та досить швидко Спот розрядився. І військовим довелося тягти 30-кілограмового побратима на собі. Водночас компанія-розробник робота заявила, що апарат не для війни! І закликала не застосовувати технології на шкоду людям.
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