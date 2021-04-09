Украина получит вакцину от COVAX на следующей неделе - МОЗ [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит первую партию вакцин от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Первые дозы вакцины от механизма прибудут на следующей неделе.
Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов.
Как рассказал министр, Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых.
"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer - ред.), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал он.
Глобальный механизм COVAX отправил первые партии вакцин от коронавируса уже более 100 странам мира. Поставки вакцин являются бесплатными в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
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