Польська школярка вигадала спосіб повідомили про домашнє насилля [ Редактировать ]
Повідомити про домашнє насилля через сайт із продажу косметики. Ініціативу для допомоги жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах, започаткувала польська школярка.
Ідея в тому, що покупчиня, замовляючи засіб для догляду, може завуальовано поскаржитися на знущання. Повідомлення розшифровують професійні психологи і викликають поліцію на вказану адресу.
Христя Пашко, засновниця сайту для допомоги жертвам домашнього насильства:
Мене надихнула французька ідея. Якщо прийти до аптеки і попросити маску номер 19, це буде сигнал, що ви стали жертвою жорстокості. І фармацевт може втрутитися. У житті деяких потерпілих випадки домашнього насильства почали траплятися тільки під час пандемії. Це наслідок невпевненості, пов'язаної з втратою роботи, хворобою, відсутністю можливості вийти назовні.
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