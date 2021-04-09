Повідомити про домашнє насилля через сайт із продажу косметики. Ініціативу для допомоги жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах, започаткувала польська школярка.

Ідея в тому, що покупчиня, замовляючи засіб для догляду, може завуальовано поскаржитися на знущання. Повідомлення розшифровують професійні психологи і викликають поліцію на вказану адресу.

Христя Пашко, засновниця сайту для допомоги жертвам домашнього насильства: