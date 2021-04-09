"К сожалению, стоит ожидать": у Зеленского прогнозируют обострение на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украине стоит ожидать нового военного обострения на Донбассе. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
К сожалению, стоит (ожидать обострения военного конликта - ред.). И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров.
По словам чиновника, после эскалации ситуации на востоке Украины президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки.
Замглавы Офиса президента отметил, что сейчас уровень боевой готовности Вооруженных сил Украины сейчас гораздо выше, чем в 2014 году, как и "уровень политической готовности наших партнеров".
Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.
Ранее сообщалось, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца" для Украины. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан.
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