В пятницу, 9 апреля, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может пересмотреть зоны карантина в Украине. Как ожидается, один из регионов покинет "красную зону".

По его словам, комиссия соберется на заседание на 16:30, а на повестке дня будут две области. В частности, Ивано-Франковскую область хотят сегодня вывести из "красной зоны". Таким образом, регион сможет вернуться к менее жестким ограничениям и возобновить полноценную работу рынков, ресторанов, ТРЦ и так далее.

В то же время будет рассматриваться отнесение Харьковской области в "красную зону", где действуют максимальные карантинные меры.

Кроме того, источник подчеркивает, что вариант всеукраинского локдауна пока не рассматривается, хотя половина регионов уже находятся в "красной зоне".

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