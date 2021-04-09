Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, Зеленский отправится в Париж к концу следующей неделе, сам посол тоже будет лететь в одном самолете с украинским президентом.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сказал де Понсен.

Стороны обсудят наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и проведение реформ в Украине, особенно в судебной системе.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак пригрозил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца" для Украины. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан.