"Головний - не політик": на НТН стартує масштабне ток-шоу "Мир чи війна" [ Редактировать ]
Вже цієї п’ятниці, 9 квітня, о 21:30 в ефірі телеканалу "НТН" виходить прем’єра оновленого соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА", створеного редакцією "Подробиць" ("Інтер").
У студії ведучі програми - Катерина Лисенко та Юрій Бібік разом з гостями обговорять важливі суспільно-політичні питання.
"Мир чи війна" - це звичайні українці та чиновники-корупціонери, які крадуть з наших кишень, це високі тарифи і низькі зарплати, це гучні обіцянки політиків і їх реальні справи. Це ток-шоу, в якому ми змусимо політиків відповідати на незручні запитання.
Наше завдання вивести кожного на чисту воду, змусити говорити не тезами своїх партійних програм, а дати людям реальні відповіді - ніяких теплих ванн. У правди немає температури! Ми забезпечимо рівні умови для всіх політиків. Але і запитаємо з кожного. Обіцяємо гарячу, емоційну, але конструктивну та об'єктивну дискусію!.
Гості - не лише відомі політики, експерти та громадські діячі, але й прості громадяни України.
Ми порушимо модель, де головний – це політик. Уся країна братиме участь в обговоренні онлайн – будь-яка людина може спостерігати і реагувати, брати участь і висловлюватися.
Що буде завтра? Куди рухається Україна і кому вірити? Політичне ток-шоу, від якого залежатиме наше з вами життя.
"Мир чи війна" - палкі дискусії, пряма трансляція, відповіді на злободенні питання - щоп'ятниці в ефірі телеканалу НТН, о 21:30.
по теме
По словам президента, чиновники должны приезжать на Донбасс, где "решается судьба страны".
На следующей неделе народные депутаты кроме штатных пленарных заседаний, соберутся на два внеочередных заседания
Провалы с вакцинацией и отсутствие у власти внятного плана борьбы с эпидемией привели к тому, что список "красных регионов" пополнили еще два
В четверг, 8 апреля, появилась информация о том, что правительство рассматривает пятерых кандидатов на пост министра энергетики
В четверг, 8 апреля, в Министерстве энергетики сообщили о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко отрицает информацию о том, что он написал заявление об отставке