Вже цієї п’ятниці, 9 квітня, о 21:30 в ефірі телеканалу "НТН" виходить прем’єра оновленого соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА", створеного редакцією "Подробиць" ("Інтер").

У студії ведучі програми - Катерина Лисенко та Юрій Бібік разом з гостями обговорять важливі суспільно-політичні питання.

"Мир чи війна" - це звичайні українці та чиновники-корупціонери, які крадуть з наших кишень, це високі тарифи і низькі зарплати, це гучні обіцянки політиків і їх реальні справи. Це ток-шоу, в якому ми змусимо політиків відповідати на незручні запитання.

Наше завдання вивести кожного на чисту воду, змусити говорити не тезами своїх партійних програм, а дати людям реальні відповіді - ніяких теплих ванн. У правди немає температури! Ми забезпечимо рівні умови для всіх політиків. Але і запитаємо з кожного. Обіцяємо гарячу, емоційну, але конструктивну та об'єктивну дискусію!.

Гості - не лише відомі політики, експерти та громадські діячі, але й прості громадяни України.

Ми порушимо модель, де головний – це політик. Уся країна братиме участь в обговоренні онлайн – будь-яка людина може спостерігати і реагувати, брати участь і висловлюватися.

Що буде завтра? Куди рухається Україна і кому вірити? Політичне ток-шоу, від якого залежатиме наше з вами життя.

"Мир чи війна" - палкі дискусії, пряма трансляція, відповіді на злободенні питання - щоп'ятниці в ефірі телеканалу НТН, о 21:30.