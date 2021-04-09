Диванний скандал розгорівся між Євросоюзом та Туреччиною. Усе через те, що під час візиту до Анкари очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн замість крісла запропонували... софу. Чим це обернулося?

Це був візит, який мав відновити відносини між Анкарою та Брюсселем після місяців напруженості довкола питання Кіпру та мігрантської кризи. На саміт "Туреччина - ЄС" до Анкари полетіли найвищі особи Брюсселя: президент Ради ЄС - Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І все б добре, якби для двох високих гостей не підготували лише один стілець.

Турецький президент запропонував позолочене крісло поряд із собою Шарлю Мішелю. Урсула фон дер Ляєн сіла на диван. "Як асистентка!" - обурилися євродепутати і представники західних ЗМІ. А в соцмережах посипалися "фотожаби".

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Президентка, звісно, була здивована, це видно на відео. Але яким би сюрпризом це для неї не було, вона вирішила віддати перевагу змісту зустрічі, а не формі чи протоколу.

Диван - не єдиний протокольний прокол. За кадром залишився ще один казус: під час ланчу також поставили два крісла з високими спинками для Ердогана та Мішеля, і звичайні стільці - для решти. Президент Євроради визнав: почувався ніяково.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Мені дуже прикро за цю ситуацію. Звісно, перед цим була підготовча зустріч протоколу, як і завжди. Але візуальних деталей не обговорювали.

Урсула фон дер Ляєн попросила свою команду наступного разу тісніше спілкуватися із турецькою стороною, готуючи візит. А в МЗС Туреччини наполягли: усе було узгоджено з Брюсселем.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Усіх розсадили з урахуванням їхніх вимог та пропозицій. Крапка. Ми б не заявляли про це прямо, якби не було звинувачень на адресу Туреччини, але є заяви навіть найвищого рівня, ніби це провина Туреччини. Наші протокольні групи збирались напередодні засідання, і їхні пропозиції та прохання задовольнили.

Чому ж тоді торік для Жозепа Борреля, який має нижчу позицію, ніж президентка Урсула, таки знайшовся рівноцінний стілець, обурювалися політики. Італійський прем'єр відповів жорстко, назвавши Ердогана диктатором.

Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії:

Мені дуже прикро через приниження, якого довелося зазнати голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І висновок, який ми всі маємо зробити, полягає в тому, що із цими, називатимемо все своїми іменами, - диктаторами, з якими нам доводиться мати справу, треба бути відвертим, висловлюючи свої бачення і думки.

Після такої заяви посла Італії викликали до МЗС Туреччини, щоб пояснив "популістські та потворні" коментарі свого прем'єра. Що не так із запропонованим місцем для президентки Єврокомісії - в Анкарі не розуміють. Там, до слова, днями заявили, що виходять із глобальної Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок.