Внаслідок ворожих атак минулої доби на передовій обірвалося життя ще одного українського військового. Противник б'є як по позиціях армійців, так і по цивільних об'єктах. У хід пішли заборонені міномети та навіть артилерійські системи. Сьогодні відкривали вогонь ще й з гранатометів.

Передові позиції української армії під Горлівкою. З цих окопів, як на долоні - шахти та промзона окупованого міста. Це місце під постійною та смертоносною увагою бойовиків.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Постійно працюють снайпери. З великого калібру. Не 7.62, а з більшого калібру. Тому приходиться максимально ховати голови. Постійно бачимо безпілотники.

Доки перебуваємо на цих позиціях - стоїть тиша. А зазвичай тут досить гучно.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожного дня вони нас провокують, одиночними витягують, виманюють - щоб ми відкривалися.

Саме на цьому напрямку окупанти розстріляли саперів, які обстежували територію після дистанційного мінування боєприпасами ПОМ-2. На сьогодні це чи не найгарячіша точка зони ООС.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

У нас за останній місяць досить багато втрат, ворог просто підступно б'є , не дає забрати та підійти. Ситуація напружена і важка - важкий початок.

Бойовики ж і далі застосовують заборонені протипіхотні міни. Напередодні знову обстріляли ними українські позиції. Ось такий вигляд має ця підступна зброя. Зазвичай міни намагаються закинути за передові окопи - подалі в тил.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Мина закидывается либо с РПГ, либо с самолета - дистанционно. И приземляясь на землю она раскидывает 6 направляющих, и в 4 стороны нити раскидывает - покрывает 6-8 метров. И возвращаясь обратно, можно задеть нитку - а разлет осколков 16 метров.

Що ж до загальної ситуації, то за минулу добу супротивник щонайменше одинадцять разів атакував українських захисників, і двічі з гармат бив по вулицях Водяного, під Маріуполем.