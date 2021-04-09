На передових позиціях Горлівки активізувалися ворожі снайпери [ Редактировать ]
Внаслідок ворожих атак минулої доби на передовій обірвалося життя ще одного українського військового. Противник б'є як по позиціях армійців, так і по цивільних об'єктах. У хід пішли заборонені міномети та навіть артилерійські системи. Сьогодні відкривали вогонь ще й з гранатометів.
Передові позиції української армії під Горлівкою. З цих окопів, як на долоні - шахти та промзона окупованого міста. Це місце під постійною та смертоносною увагою бойовиків.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Постійно працюють снайпери. З великого калібру. Не 7.62, а з більшого калібру. Тому приходиться максимально ховати голови. Постійно бачимо безпілотники.
Доки перебуваємо на цих позиціях - стоїть тиша. А зазвичай тут досить гучно.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Кожного дня вони нас провокують, одиночними витягують, виманюють - щоб ми відкривалися.
Саме на цьому напрямку окупанти розстріляли саперів, які обстежували територію після дистанційного мінування боєприпасами ПОМ-2. На сьогодні це чи не найгарячіша точка зони ООС.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
У нас за останній місяць досить багато втрат, ворог просто підступно б'є , не дає забрати та підійти. Ситуація напружена і важка - важкий початок.
Бойовики ж і далі застосовують заборонені протипіхотні міни. Напередодні знову обстріляли ними українські позиції. Ось такий вигляд має ця підступна зброя. Зазвичай міни намагаються закинути за передові окопи - подалі в тил.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Мина закидывается либо с РПГ, либо с самолета - дистанционно. И приземляясь на землю она раскидывает 6 направляющих, и в 4 стороны нити раскидывает - покрывает 6-8 метров. И возвращаясь обратно, можно задеть нитку - а разлет осколков 16 метров.
Що ж до загальної ситуації, то за минулу добу супротивник щонайменше одинадцять разів атакував українських захисників, і двічі з гармат бив по вулицях Водяного, під Маріуполем.
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