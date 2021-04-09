Віталій Кличко закликав запровадити загальнонаціональний локдаун в Україні [ Редактировать ]
За минулу добу в Києві на коронавірус занедужали понад 1800 людей. Видужали майже втричі менше. Померли 48 пацієнтів.
На тлі невтішної статистики мер столиці Віталій Кличко закликав уряд негайно запровадити загальнонаціональний локдаун. Він зазначив, більшість людей нехтує карантинними обмеженнями, тож в умовах відсутності масової імунізації, така епідситуція може обернутися катастрофою.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече. На жаль, ні! Потрібно потерпіти і посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями.
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