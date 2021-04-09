За минулу добу в Києві на коронавірус занедужали понад 1800 людей. Видужали майже втричі менше. Померли 48 пацієнтів.

На тлі невтішної статистики мер столиці Віталій Кличко закликав уряд негайно запровадити загальнонаціональний локдаун. Він зазначив, більшість людей нехтує карантинними обмеженнями, тож в умовах відсутності масової імунізації, така епідситуція може обернутися катастрофою.

Віталій Кличко, міський голова Києва: