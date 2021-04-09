Трусость власти приводит к разгулу радикалов и безнаказанности преступников [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Сегодня осужденные за похищение и пытки человека Сергей Стерненко и Руслан Демчук отпущены под домашний арест. Стоило радикалам устроить шабаш под зданием Офиса президента, и испуганная власть тут же забыла о правосудии и своих обязанностях привлекать к ответственности преступников.
Ежегодно радикалы совершают сотни преступлений: нападают на журналистов, общественных активистов, оппозицию. Они безнаказанно громят редакции независимых СМИ и офисы оппозиционных партий. Участвуют в рейдерских захватах и погромах. Открыто пропагандируют насилие, ксенофобию и нетерпимость. Но нынешняя украинская власть смотрит на это сквозь пальцы.
Свою силу и решимость власть демонстрирует только в отношении законопослушных и порядочных граждан, а радикалов она боится. В крайнем случае - жалуется на их бесчинства с парламентской трибуны. Поэтому преступникам все сходит с рук.
Сейчас радикалы - одна из самых главных угроз для украинской демократии, правового порядка и национальной безопасности. Именно эта проблема должна быть в фокусе внимания СНБО. Украинское общество требует, чтобы власть перестала заискивать перед преступниками и, наконец, навела порядок в стране.
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