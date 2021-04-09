У п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Кіра Рудик заявила, що Кабмін не має чіткого розуміння, як далі боротися та справлятися с коронавірусом.

"У нашого уряду немає стратегії, яким чином боротися з коронавірусом, немає гарного розуміння як виходити зі складної ситуації, і немає стратегії підтримки підприємців. Люди просять зробити хоть щось, аби могли виживати. Я вважаю, коли люди і бізнес сидять на карантині, вони не повинні платити єдиний соціальний внесок, і люди які на них працюють також", - каже депутат Кіра Рудик.

На думку депутата, треба разом з прем'єром Денисем Шмигалем працювати над тим, як людям виживати і платити податки в умовах локдауну в Україні.