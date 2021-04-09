Боротьба з коронавірусом: уряд не має стратегії підтримки бізнесу [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Кіра Рудик заявила, що Кабмін не має чіткого розуміння, як далі боротися та справлятися с коронавірусом.
"У нашого уряду немає стратегії, яким чином боротися з коронавірусом, немає гарного розуміння як виходити зі складної ситуації, і немає стратегії підтримки підприємців. Люди просять зробити хоть щось, аби могли виживати. Я вважаю, коли люди і бізнес сидять на карантині, вони не повинні платити єдиний соціальний внесок, і люди які на них працюють також", - каже депутат Кіра Рудик.
На думку депутата, треба разом з прем'єром Денисем Шмигалем працювати над тим, як людям виживати і платити податки в умовах локдауну в Україні.
по теме
Олена Шуляк відповіла на питання, коли можна очікувати на вакцину від коронавірусу Pfizer
У п'ятницю ввечері, 9 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" політичний експерт Тарас Загородній розкрив справжні причини провалу кампанії з вакцинації в країні
В Украине количество вакцинированных от коронавируса двумя прививками составило всего 5 человек
В пятницу, 9 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил о том, что украинские медики истощены
Коли лікарі вже не зможуть допомагати і чому людям байдуже?