Врач рассказал, как изменить ситуацию с коронавирусом в Украине [ Редактировать ]
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" рассказал, каким образом можно остановить пандемию коронавируса в Украине.
"В Украине увеличивают количество коек, увеличивают количество закупок, но никто не думает, как предотвратить цепочку количества инфекций. В нашей стране тестируют ради цифр, а нужно тестировать для выявления контактных ( больных коронавирусом - ред.) и они должны уходить на самоизоляцию. Вот только такими методами можно изменить ход пандемии в стране", - отмечает медик.
Александрин напомнил, что с 2018 года за вопрос инфекционной безопасности в Украине отвечает главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Где он (Виктор Ляшко - ред.) пропал и почему не несет персональную ответственность? Такое количество фейков, которые он конкретно распространяет и неадекватных мероприятий, я считаю он должен нести не то что административную, но и уголовную ответственность на сегодняшний день", - отмечает врач.
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