Головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцина у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" відреагував на заяву міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про 25 тисяч хворих на коронавірус в Україні щодня.

"Я вважаю, що стримати сплеск коронавірусу можна тільки одним варіантом - це жорстке дотримання карантинних вимог", - каже лікар.

За словами Яцини, коли в Закарпатській області пішов шалений сплеск захворюваності на коронавірус, всі сфери влади активно включилися для подолання проблеми.

"Ми почали активно робити все, аби не розповсюджувався коронавірус і отримали гарний результат. В обласній лікарні Закарпатської області всі медики забезпечені ліками, і лікування від коронавірусу у нас безкоштовне", - каже медик.