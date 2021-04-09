В середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 может достигнуть 30 тысяч человек. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

25-30 тысяч... Мы это прогнозировали, именно такой рост количества (больных - ред.) в третьей волне. В том числе за счет "британского штамма", который достаточно тяжелый, им больше людей заражается.

"Подробности" сообщали, что за минувшие сутки, 8 апреля, в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировать пришлось 4 936 человек, 419 - умерли.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что рост новых случаев обусловлен тем, что из-за нового штамма клиническая картина коронавируса постоянно меняется.

Мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения.

Врач предупреждает, что COVID-19 стали тяжело болеть даже молодые люди.

Заболевание "помолодело", 50 плюс, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание.

Напомним, что 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Мутация коронавируса из ЮАР, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также она приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.

Доказано, что мутации не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса.