Фракции Блока Юлии Тимошенко, "Слуги народа", "Голоса" и "Удара" не поддержали проект обращения Киевсовета к Кабмину, чтобы тот разрешил КГГА закупать вакцины от коронавируса непосредственно у производителя.

Инициативу фракции "Европейская солидарность" поддержала только "Єдність".

Депутаты Киевсовета ранее заявили, что у столичных властей нет юридических полномочий закупать вакцины от COVID-19 напрямую у производителя. Это опровергла замглавы КГГА Анна Старостенко, однако не смогла объяснить, почему Киев до сих пор не подписал ни одного контракта на закупку вакцин.

Как сообщали "Подробности", 11 февраля Киевский горсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса. Тогда столичные депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале года неоднократно заявлял, что начал переговоры о закупке вакцины. В четверг, 8 апреля в эфире одного из украинских телеканалов он отметил, что в мире переговоры по поставкам вакцины происходят на государственном уровне. И признал, что городам отдельно очень сложно вести переговоры.

Мы знаем, какая сложная сегодня ситуация с задержкой поставок в другие страны - Германию, Австрию, Францию. Но я делаю на своем уровне все возможное, чтобы Киев получил вакцину. Мы на Киевсовете ранее приняли решение и выделили средства на ее закупку. И делаем все возможное, чтобы как можно быстрее украинская столица получила вакцину

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание в ближайшие дни крупного контракта на поставку вакцин от коронавируса. По его словам, в ближайшее время Украина ожидает поставок 367 тыс. доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 тыс. доз Pfizer. До конца мая должны получить не менее, чем 1,7 млн вакцин.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса.