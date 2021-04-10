COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Україна - четверта в Європі за кількістю нових інфікованих - за добу понад 17 тисяч. І майже 400 людей померли.
Найбільше заражень у Києві та області, а також на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині. Серед нових хворих - майже 700 дітей та 400 лікарів. Майже 5 тисяч людей госпіталізували.
У "червоній зоні" карантину нині столиця та 11 областей. Втім це ненадовго. Івано-Франківщина сьогодні вийшла з цього переліку, а Харківщина "почервоніє" завтра.
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