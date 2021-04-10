Кисень залишається чи не єдиним засобом у боротьбі з коронавірусом. Щоб одужати пацієнти по всій країні вдихають цю газову суміш сотнями тисяч літрів. І його постійно бракує. Тепер медичний кисень виготовлятимуть на атомних електростанціях.

Сніжана Сидорук побувала на Рівненській АЕС й розкаже, як усе відбуватиметься.

На цій азотно-кисневій станції раніше виготовляли азот і технічний кисень для потреб "атомки". Тепер тут планують продукувати медичний кисень. Для цього є все спеціальне обладнання. Кисень добуватимуть зі звичайного повітря. Його закачують одразу три компресорні установки.

Олександр Бабич, начальник цеху забезпечувальних систем Рівненської АЕС:

Повітря проходить декілька етапів, а саме очищення глибоке охолодження ректифікацію, газифікацію і наступне заповнення його в кисневі балони споживачів.

Увесь процес автоматизований, безперервний і дуже шумний.

Марина Бедик, працівниця апаратної повітроподілу:

Контролюємо тиск, міряємо температуру, яка йде, і контролюємо аналіз, який в нас іде на заповнені.

Видобутий із повітря кисень перевірятимуть у цій лабораторії атомної електростанції. Тут досліджуватимуть якість продукції.

Ірина Николаева, лаборантка воднорадіохімічної лабораторії Рівненської АЕС

Хоть немножко помутнело - все, этот балон выбраковывается. Некачественный товар.

Фахівці лабораторії вже пройшли атестацію експертів МОЗ. І віднедавна мають право здійснювати контроль якості та безпеки лікарських засобів. Саме таким є і медичний кисень.

Віктор Баштанар, інженер воднорадіохімічної лабораторії Рівненської АЕС:

По кисню об'ємна частка має бути 99.5, не менше - згідно з нашими методами контролю.

Щодоби Рівненська АЕС може заправляти киснем до вісімдесяти балонів.

Оцих три балони, півтори години - і вони пусті.

Щодоби в лікарні у Вараші використовують близько 70 балонів з киснем. А в тиждень таких 40-літрових ємностей йде до пів тисячі.

Володимир Коханець, заступник директора Вараської багатопрофільної лікарні:

Це проблема номер один і думаєш, щоб його вистачило. Тому що оці балони не можна навіть на 5 хвилин відключити.

Медзаклад переповнений хворими на коронавірус. В інфекційному відділенні усі ліжка зайняті - тут пацієнти важкі та киснезалежні. Через ковід у них кисневе голодування. Без газової суміші, кажуть лікарі, люди приречені.

В'ячеслав Глушко, завідувач інфекційного відділення Вараської багатопрофільної лікарні:

Людина барабанить у вікно - "мені нема чим дихати". Дуже страшно, тому що людині важко. Кисень - це основний препарат, який є при середньо важких і важких формах, тому що тут іде гіпоксія, іде ураження легень і знижується, якби вентиляція легень.

Медичний кисень у балонах до цієї лікарні постачають зі Львова. Його централізовано привозять до сусіднього міста Березне, а це майже 280 кілометрів шляху. Звідти працівники медзакладу кисень мусять забирати самі - а це ще 120 кілометрів!

Тетяна Латишенко, директорка Вараської багатопрофільної лікарні:

Коли їде машина у Березне, ми, звичайно, вся лікарня - чи це буде день, чи це буде ніч, - ми завжди переживаємо і хвилюємося, чи вистачить, чи не вистачить тих кисневих балонів. Через те ми дуже сподіваємося, що незабаром дадуть згоду і буде виробляти кисень у нас в місті на Рівненській атомній електростанції.

Від цієї лікарні до Рівненської атомної - лише з три кілометри. Медики переконані: якщо станція даватиме кисень, це заощадить і час, і гроші. Один балон нині обходиться у майже 300 гривень. Запаси кисню швидко закінчуються. Коли "Подробиці" покидали медзаклад, лікарі з острахом чекали вихідних. Кажуть: рахують кожен літр кисню, бо ж треба аби до понеділка всім ушпиталеним було чим дихати...