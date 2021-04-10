Sinovac в Україні. Вакцину проти коронавірусу від китайського виробника щойно доставили. Перша партія, 200 тисяч флаконів, уже на складі - там препарат перевірять, і вже в понеділок його мають розвести по всій країні. Втім у Медзакупівлях переконані: китайський виробник однаково повинен сплатити штраф за зірвані строки поставок.

Вакцинна головоломка продовжується і в Словаччині. Там знову виникли проблеми із закупленою російською сироваткою "Спутнік V". 200 тисяч доз, які доправили в Братиславу 1 березня відрізнялися від вакцини, яку Москва надала на затвердження Європейській медичній агенції. Який вихід шукають?

Відставка міністра охорони здоров'я, п'ятьох інших міністрів, і зрештою - самого прем'єра. Таку ціну заплатив словацький уряд за закупівлю російської вакцини, не дочекавшись її схвалення Європейською медичною агенцією. Контракт на 2 мільйони доз "Спутніка" Ігор Матович (тепер уже колишній прем'єр-міністр) підписав 1 березня. Тоді ж у країну доправили перші 200 тисяч доз. Та використовувати їх досі не почали - не затвердив словацький регулятор.

Зузана Батова, керівниця Державного інституту з контролю ліків Словаччини:

Що стосується даних, то у нас немає жодних подробиць щодо виробництва цього препарату.

Таким чином Словацький держінститут з контролю ліків заявив, що не може оцінити якості російської вакцини. Та й отримана партія відрізняється від тієї, яку аналізує європейський регулятор. Москва у відповідь звинуватила регулятора Словаччини в поширенні "фейкових новин" і закликала Братиславу повернути доставлену партію - за порушення контракту.

Дмитро Пєсков, речник Кремля:

Если вакцина не нужна Словаки, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется.

Рятувати ситуацію взявся підписант контрактів - колишній прем'єр Словаччини Ігор Матович, який тепер обіймає посаду міністра фінансів. Він поїхав по допомогу до Угорщини, де вже використовують "Спутнік", щоб там перевірили вакцину.

Ігор Матович, міністр фінансів Словаччини:

Я приїхав до Угорщини, бо саме ця країна є європейським і світовим зразком для наслідування щодо швидкості імунізації. Тут вирішили щепитися не лише затвердженими Європейською комісією препаратами. Завдяки російській вакцині Sputnik угорцям вдалося забезпечити швидший процес імунізації, ніж в інших країнах Європи.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Ми раді виконати цей запит, бо маємо інструменти - у нас є міжнародні акредитовані лабораторні потужності та знання. І якщо ми можемо сприяти вакцинації більшої кількості словацьких людей, збереженню життя словацького народу, а успішний захист Словаччини також допоможе угорському захисту, то чому б і не прийти на поміч?

Відвідав Ігор Матович в п'ятницю і Москву. А відтак запевнив: йому вдалося врятувати контракт. Повернути вакцину Росії не доведеться. У Кремлі зі свого боку запевнили: інцидент на репутацію сироватки не вплинув.

Ігор Матович, міністр фінансів Словаччини:

Головна причина, чому вони вирішили розірвати контракт і попросили Словаччину повернути вакцину полягає в тому, що вони відчули себе вкрай приниженими тим, що Словацький інститут із контролю ліків довірив перевірку вакцини незареєстрованій лабораторії.

Дмитро Пєсков, речник Кремля:

Это никак не подрывает доверие к нашей вакцине в ЕС, вы знаете, там такая малопонятная история с лабораторией, которая делает какие-то выводы. Это одна из лучших вакцин в мире.

Наразі серед країн-членів Євросоюзу російську вакцину купують лише Угорщина та Австрія. Наступною може стати Німеччина. Днями в Берліні заявили, що розпочали перемови про придбання препарату Sputnik V. Європейська медична агенція її ще не затвердила. Наразі ж Брюссель планує підписати великий контракт з Pfizer на закупівлю майже 2 мільярдів доз на наступні два роки. Їх має вистачити на 4 щеплення для кожного жителя Євросоюзу.