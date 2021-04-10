Ізраїль повертається в доковідне життя і вже планує відмовитися від масок. Принаймні, на відкритому повітрі. Захворюваність знижується так стрімко, що влада робить нові й нові послаблення.

Антон Готліб навіть побував у одній з лікарень, де закрили останнє коронавірусне відділення.

Гора коробок у коридорі з написами "ці - на склад", "ці - викинути". Порожні кімнати і їдальня. Ще позавчора це - одне з ковідних відділень лікарні "Шиба". Місяць тому в цьому залі було буквально не проштовхнутися - тут містилася диспетчерська з якої управляли коронавірусними відділеннями. На екранах напис "відключено". Більше стежити немає за ким - у госпіталі залишилися тільки два пацієнти. Зараз тут порожньо, вивозять зайве устаткування і скоро це місце знову стане тим, чим було до початку пандемії - відділенням фізіотерапії.

Ось ми бачимо одного з останніх пацієнтів, госпіталізованого в відділення корони. Учора ми закрили реанімаційне відділення для таких хворих.

Михайло показує своє, уже колишнє, робоче місце. Взагалі то він, старший медбрат, працює в іншому відділенні, але під час пандемії його перекинули сюди, у реанімацію для хворих на COVID-19. Це був найскладніший період у його професійному житті. У медицині він чверть століття, але такого не пам'ятає. Майже рік, як на війні.

Михайло Нелюбов, старший медбрат реанімації коронавірусного відділення:

На пике в первом гале ("галь" з івриту означає "хвиля" - ред.) у нас было 25 больных в реанимационном отделении. Это очень тяжело. То есть больше чем, можно представить себе. Такое количество тяжеленных больных, очень трудно.

Ось на цій схемі червоний колір - це "забруднена" зона - увесь корпус був заповнений хворими. Це зараз він працює в звичному режимі - геріатричне відділення, реабілітація літніх. Люди сидять у кафе, спілкуються і тільки маски нагадують про пандемію. А тоді тут йшла боротьба за кожного пацієнта, їх було сотні.

Євгенія Ерліх, представник адміністрації лікарні "Шиба":

На пике у нас было отделение реанимации, четыре взрослых отделения, было детское отделение и отделение для рожениц. Которое принимало женщин до родов, во время, и послеродовая палата. Было до 130 больных одномоментно и более 20 в критическом состоянии.

Тепер у цьому потреби немає. Лікарня повертається до свого звичного графіка: планові операції, прийом. Устаткування залишиться в резерві на складі, про всяк випадок.

Та й повсякденне життя в країні стає майже таким, як було до зими 2020 року, за винятком масок - але їх носіння на відкритому повітрі найближчим часом теж скасують. У національному штабі боротьби з пандемією заявили: якщо протягом місяця спалаху захворювання не буде, усі обмеження знімуть.