Паника и слезы: в России пассажирский самолет разгерметизировался в небе (видео) [ Редактировать ]
В России пассажирский самолет, который следовал рейсом Сочи - Санкт-Петербург, был вынужден вернуться обратно из-за разгерметизации. Больше часа самолет, где находилось 190 пассажиров, кружил над Черным морем.
На кадрах видно, что в салоне выпали кислородные маски, атмосфера нервная, командир корабля и бортпроводники были вынуждены успокаивать пассажиров.
"Самолет разгерметизировался, поэтому мы не можем набрать заданную высоту. Придется нам один час вырабатывать топливо. Самолет полностью управляем, под контролем, для вас ничего опасного нет", — объявили по громкой связи.
Спустя указанное время лайнер благополучно приземлился в аэропорту Сочи, откуда вылетел ранее. Пассажиры в порядке, они отделались легким испугом, сообщает Mash.
"Автоматика сработала, выпали маски, поддувало с двери. Кружили, пока горючее не кончится, нервничали. Но всё в порядке в целом", — рассказал очевидец.
Ранее сообщалось, что в аэропорту задержали туристов с фальшивыми тестами на COVID. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.
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