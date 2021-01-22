В аэропорту задержали туристов с фальшивыми тестами на COVID [ Редактировать ]
В аэропорту Нидерландов задержали девять туристов с фальшивыми тестами на коронавирус. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.
Задержанным от 30 до 75 лет, сообщает NOS.
"В аэропорту "Схипхол" были задержаны девять людей, которые имели ложный отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Напомним, в Нидерландах с начала вакцинации от COVID выявили около ста случаев побочных эффектов. Во всех случаях люди жаловались на вакцину разработки Pfizer / BioNTech.
Ранее сообщалось, что страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID. В рекомендациях содержится призыв к признанию результатов экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Отмечается, что это позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку Евросоюза.
Также мы писали о том, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.
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