В аэропорту Нидерландов задержали девять туристов с фальшивыми тестами на коронавирус. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.

Задержанным от 30 до 75 лет, сообщает NOS.

Читайте также Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

"В аэропорту "Схипхол" были задержаны девять людей, которые имели ложный отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Напомним, в Нидерландах с начала вакцинации от COVID выявили около ста случаев побочных эффектов. Во всех случаях люди жаловались на вакцину разработки Pfizer / BioNTech.

Ранее сообщалось, что страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID. В рекомендациях содержится призыв к признанию результатов экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Отмечается, что это позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку Евросоюза.

Также мы писали о том, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.