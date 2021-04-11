В самолете из Киева сработала тревога/ Фото: tvp.info

В субботу, 10 апреля, вечером в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена на самолете из Киева сработала сигнализация об угрозе взрыва.

Об этом сообщает местный портал tvp.info.

Профильные службы приняли меры после срабатывания тревоги. Взрывчатку искали в самолете "Польских авиалиний", который прибыл из Киева.

По словам пресс-секретаря аэропорта Петра Рудского, тревога была ложной, работы были завершены до 23:00 по местному времени, самолету ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что в аэропорту задержали туристов с фальшивыми тестами на COVID. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.

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