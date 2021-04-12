В Украине вступил в силу закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Ряд норм этого документа вступят в силу позже.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная Рада или президент по народной инициативе.

Что запрещено выносить на референдум?

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:

противоречат положениям Конституции;

противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;

касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

направлены на ликвидацию независимости Украины;

направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Какие вопросы можно выносить на рассмотрение?

Предметом могут быть вопросы:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины (лишь об ее увеличении);

о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Напомним, 8 апреля первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.