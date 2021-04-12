Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что это значит [ Редактировать ]
В Украине вступил в силу закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Ряд норм этого документа вступят в силу позже.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная Рада или президент по народной инициативе.
Что запрещено выносить на референдум?
На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:
- противоречат положениям Конституции;
- противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;
- касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- направлены на ликвидацию независимости Украины;
- направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
- создают угрозу национальной безопасности Украины.
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Какие вопросы можно выносить на рассмотрение?
Предметом могут быть вопросы:
- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины (лишь об ее увеличении);
- о прекращении действия закона или отдельных его положений.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
Напомним, 8 апреля первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
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