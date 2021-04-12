Остаточно від'єднатися від Росії і сполучитися з європейськими енергомережами три країни планують у 2025 році

Країни Балтії вперше в історії повністю відмовилися від російської електроенергії. Напередодні два дні тривало тестове відключення: Латвія припинила купувати енергію в Росії, а Білорусь припинила подачу до Литви.

Одночасно, через припинення поставок, у Росії попит і ціни на електрику впали, у країнах Балтії навпаки зросли. Остаточно від'єднатися від Росії і сполучитися з європейськими енергомережами три країни планують у 2025 році.