Відсьогодні в Ужгороді відновлюють навчання для початкових класів. Про це повідомили в міськраді. Водночас учні середньої і старшої школи і далі навчатимуться дистанційно. Утім, із освітою онлайн в Україні не все так просто. Часто на заваді відсутність інтернету. Наші журналісти побували в українських селах і з'ясували, як же там навчаються діти?

Прикарпаття. Гірське село Соколівка. Усі хати розкинулися по схилах. Мобільний зв'язок - ловить лише на вершинах, і то на деяких! Благо цивілізації, кабельний інтернет, сюди протягли тільки кілька років тому, і то не до всіх помешкань. Пані Галині, мамі двох школярів, пощастило. У неї інтернет є. Але... працює з перебоями.

Галина Ключук, мама школярів:

Буває збиває, і дитина не заходить, потім вона вже відстала, учитель уже урок провів, інтернет появився, а вже вчителя немає.

Схожі проблеми з онлайн-навчанням і в сусідньому селі Бабин.

Марія Василівна учителька третього класу. Каже: із чотирнадцяти учнів двоє і досі без доступу до всесвітньої мережі. Сім'я не заможна, живуть високо в горах.

У сім'ї тільки мамин телефон. Ним усі користуються по черзі.

Марія Стефуранчин, учителька початкових класів школи в с. Бабин:

Я набираю маму. Мама під'єднує їх, і я працюю разом із діточками. Ці діточки чують своїх однокласників, тільки не бачать. Бо у них немає зв'язку.

Але проблеми з інтернетом не лише в горах. Село Вища Дубечня за 30 кілометрів від столиці. На його околиці ось у цьому дачному будинку живе зараз шестикласниця Марія. Як і решта учнів - дівчинка навчається - дистанційно. Утім, каже, дається це їй нелегко. Адже, інтернет тягне лише в саду.

Марія, шестикласниця:

В нас тільки тут ловить займатись зумом чи мітом, а так поганий інтернет для занять онлайн.

В Україні відвідуваність уроків контролює дирекція шкіл. І якщо дитина без поважних причин пропускає навчання, освітяни можуть звернутися до поліції.

Останній такий випадок стався нещодавно на Тернопільщині. Поліція склала адмінпротокол на маму одного з прогульників. На суді безробітна жінка пояснила, що дитина не могла навчатися дистанційно, бо вдома немає інтернету. Судді її пожаліли і обмежилися усним попередженням.

Юристи ж кажуть: притягти батьків до відповідальності за те, що ті не мають грошей провести інтернет чи купити дитині комп'ютер - це безглуздя.

Іван Ліберман, адвокат:

Держава може притягувати до відповідальності батьків лише в тому випадку якщо в повній мірі забезпечує батькам можливість надавати всю необхідну допомогу своїм дітям батьки в інтересах дітей з малозабезпечених сімей мають повне право письмово звернутись до органів місцевого самоуправління, органів місцевої влади для того щоби їх забезпечили усім необхідним для навчання. тобто це ноутбуки, комп'ютери.

Якщо відмовлять, треба вимагати, щоб це обов'язково зробили в письмовій формі. Такий документ може стати козирем у суді.